Росстат переписал данные об экономическом спаде 2015 года

Росстат скорректировал оценку спада валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2015 году до трех процентов с 3,7 процента. Об этом сообщается в материалах службы.

Также Росстат провел пятую оценку экономики России за 2014 год, сохранив показатель роста на уровне 0,7 процента.

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За первый квартал 2016 года спад ВВП в годовом выражении составил 1,2 процента, во втором квартале — 0,6 процента, за третий квартал снижение составило 0,4 процента, за девять месяцев прошлого года — 0,7 процента.

Ранее эксперты Росстата оценивали сокращение экономики страны в 2015 году в 3,7 процента. Данная оценка используется в официальных прогнозах различных российских ведомств (например, Минэкономразвития).

По итогам 2016-го Минэкономразвития ожидает падения ВВП на 0,6 процента, в 2017 году — рост на 0,9 процента.