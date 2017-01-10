Рогозин привезет в Россию переписку Толстого и Ганди

Вице-премьер Дмитрий Рогозин передаст российскому музею письма, которыми обменивались русский писатель Лев Толстой и лидер индийского национально-освободительного движения Махатма Ганди. Об этом Рогозин сообщил во вторник, 10 января, передает ТАСС.

«Сегодня мы посетили священное для граждан Индии место, Ганди Ашрам, где работал Махатма Ганди, откуда он начал соляной поход. Нам подарили копии переписки Ганди и Толстого, эти копии мы передадим в один из российских музеев», — сказал Рогозин, возглавляющий делегацию, прибывшую из Москвы на форум «Энергичный Гуджарат — 2017».

Мохандас Карамчанд «Махатма» Ганди (1849-1948) — индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Он отвергал насилие в любой форме. Так, посредством голодовок Ганди отстаивал права неприкасаемых — представителей самой низшей касты.

Переписка Ганди с Толстым, которых объединяла идея ненасильственного сопротивления, велась с 1909 по 1910 год, вплоть до смерти русского писателя.