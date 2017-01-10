Губернатор Техаса попал в неловкое положение из-за незнания китайских обычаев

Губернатор Техаса Грег Эбботт во время встречи с лидером Тайваня Цай Инвэнь попал в неловкое положение из-за незнания китайских обычаев. Об этом сообщает The South China Morning Post.

После переговоров в техасском городе Хьюстон, где Цай останавливалась во время своего центральноамериканского турне, политики обменялись подарками. Цай Инвэнь вручила Эбботту драгоценную вазу, тот в ответ подарил ей настенные часы с символикой Техаса.

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Как отмечает издание, и в материковом Китае, и на Тайване часы обычно не дарят — считается, что это приносит несчастье. Поверье связано с тем, что выражение «дарить часы» (送钟, «сун чжун») звучит абсолютно так же, как «присутствовать на похоронах» (送终), хотя и пишется иначе. Помимо этого, сами по себе часы зачастую воспринимаются как символ уходящего времени и сулят расставание и смерть.

В 2015 году аналогичный подарок уже приводил к дипломатическому скандалу: во время визита на Тайвань министр транспорта Великобритании Сьюзен Крамер преподнесла наручные часы мэру Тайбэя Кэ Вэньчжэ. Тот пообещал репортерам продать их на металлолом, и в итоге ему пришлось публично извиняться перед гостьей.

Лидер Тайваня Цай Инвэнь посетила Хьюстон в воскресенье, 8 января. Несмотря на предупреждающее письмо из китайского консульства, группа техасских чиновников во главе с сенатором Тедом Крузом провели с Цай переговоры. В ответ на возмущение китайских дипломатов Круз заявил: «КНР должна понять, что американцы сами решают, с кем встречаться. Китайцы не могут наложить вето на наши встречи, и мы будем продолжать переговоры с любыми партнерами, в том числе с тайваньцами, если нам это выгодно».