Луну назвали порождением нескольких планет

Израильские геофизики рассказали, что Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем сообщает The Guardian.

Ученые выяснили, что для образования спутника достаточно столкновения Земли с 20 небесными телами, самые крупные из которых по своим размерам могут быть сравнимы с Луной и Марсом. Обломки (продукты столкновения) затем, как полагают специалисты, в течение примерно 100 миллионов лет и могли сформировать современный спутник планеты.

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К своим выводам ученые пришли, проведя серию компьютерных моделирований. По их мнению, предложенное объяснение позволяет легко решить проблему схожести химического состава Земли и Луны.

Популярная гипотеза происхождения спутника, сформулированная в середине 1970-х годов, предполагает, что Земля столкнулась с обломками небесного тела размером с Марс. Из его фрагментов в дальнейшем и сформировалась Луна.