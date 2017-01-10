Том Хиддлстон оправдался за неуклюжую речь на «Золотом глобусе»

Британский актер Том Хиддлстон извинился за свою речь на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Соответствующий пост артист разместил на своей странице в Facebook.

«Я полностью согласен, что моя речь на "Золотом глобусе" была неуклюже сложена. По правде говоря, я очень нервничал, и мои слова вышли неправильными», — объяснил актер.

Ранее пользователи соцсетей посмеялись над неловкостью артиста и реакцией аудитории, оставшейся равнодушной к его выступлению, во время которого он рассказал о своей благотворительной работе в Южном Судане.

Хиддлстон получил награду в номинации «Лучший актер в мини-сериале или телефильме» за роль в проекте «Ночной администратор».

74-я церемония прошла 8 января в Лос-Анджелесе. Ее провел американский комик Джимми Фэллон.