Goldman Sachs спрогнозировал рост доллара до уровня евро

Курс доллара в 2017 году может вырасти до уровня курса евро. Такое мнение выразил главный экономист одного из крупнейших международных инвестбанков Goldman Sachs Ян Хатциус (Jan Hatzius), сообщает CNBC.

По его словам, высокая вероятность такой динамики определяется ожидаемыми повышениями учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Ее заседания намечены на июнь, сентябрь и декабрь.

В случае, если будет принято решение о повышении ставки (по мнению эксперта, это весьма вероятно), стоимость денег в США для коммерческих банков будет значительно выше, чем в Европе. А это, в свою очередь, обусловит дальнейший рост американской валюты.

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При этом Хатциус не ожидает повышения ставки Европейского Центробанка до 2019 года. «Основным драйвером здесь является не оценка валюты, а реальная разница между процентными ставками», — пояснил главный экономист Goldman Sachs.

ФРС США впервые в 2016 году повысила базовую процентную ставку 14 декабря. Она была увеличена с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента. При этом ФРС спрогнозировала три подъема базовой ставки в 2017 году против двух, ожидавшихся ранее. Средний уровень ставки должен составить 1,375 процента.