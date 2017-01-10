Бывший вице-президент России предрек Порошенко судьбу Хусейна

Президент Украины Петр Порошенко должен разделить судьбу иракского лидера Саддама Хусейна. Такое мнение в эфире телеканала Царьград ТВ высказал генерал-майор авиации, бывший вице-президент России Александр Руцкой.

«Войны организовывают не солдаты, а политики. Давайте вспомним, Хусейна за что казнили? Его казнили за якобы применение химического оружия, где погибли 200 курдов. И повесили, вздернули. А сколько по указанию Порошенко погибло людей? Он должен быть там же, где и Хусейн», — сказал генерал.

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Кроме того, на его взгляд, Украина как государство распадется, и Донбасс станет независимой территорией. «Потому что никогда человек не простит гибель своих близких. А там массовое уничтожение людей», — уверен Руцкой.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.

Бывшего иракского лидера Саддама Хусейна признали виновным по обвинению в массовом уничтожении жителей шиитской деревни аль-Дуджейль и казнили 30 декабря 2006 года. Его режим пал в 2003 году после вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США.