ВСУ обвинили в использовании жителей Донбасса в качестве живого щита

Бойцы Вооруженных сил и Службы безопасности Украины (ВСУ и СБУ) насильно вывезли группу местных жителей Донбасса к линии разграничения. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

По его словам, это было сделано для того, чтобы создать угрозу жизни людей, а позже обвинить ополченцев в гибели мирных жителей в ходе боевых действий. «Украинскими карателями в течение ночи были насильно захвачены в городе Курахово более 20 гражданских лиц и транспортированы на автомобиле "Урал" к линии соприкосновения войск, в район Марьинки», — заявил Басурин.

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Накануне сообщалось, что в Донбассе пропали трое украинских военнослужащих. Кроме того, в штабе АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке Украины — прим. «Ленты.ру») сообщили, что за минувшие сутки произошел 51 обстрел, в результате трое бойцов ВСУ получили ранения.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.