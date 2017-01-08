Зайцы-ополченцы ДНР отбили у Серого Волка из ВСУ украденные подарки для детей

Видео: Пресс-служба УНМ ДНР / YouTube

Серый Волк из Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался украсть подарки для детей Донбасса, однако Зайцы-разведчики из ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) его обезвредили. Таков сюжет короткометражного сказочного фильма, опубликованного на канале народной милиции ДНР на YouTube.

Отмечается, что диверсию для срыва новогодних праздников попыталось организовать командование ВСУ. Украинскому Серому Волку удалось похитить подарки, но уйти от преследования ополченцев он не смог. «Планы карателей оказались сорваны специальным подразделением зайцев-разведчиков республики при непосредственном участии самого Деда Мороза. В итоге спецоперации Серый Волк был обезврежен, а защитники Донбасса доставили подарки по назначению», — говорится в описании ролика.

28 декабря советник президента Украины Олег Медведев заявил, что Дед Мороз и Снегурочка могли быть завербованы российскими спецслужбами. «Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?» — задумался он.