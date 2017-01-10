Украинский олигарх назвал условия прекращения конфликта в Донбассе

Украинский предприниматель, депутат Верховной Рады Сергей Тарута заявил, что урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе можно за несколько месяцев. Об этом во вторник, 10 января, он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Боевые действия точно можно закончить за четыре-пять месяцев. Для этого нужно очень серьезно выстроить отношения с новой администрацией президента Трампа и вести переговоры с европейскими коллегами, тогда появляется большой шанс», — заявил Тарута.

Он добавил, что необходимо также жестко бороться с контрабандой и пресекать попытки заработка на войне. «Не секрет, что на войне зарабатывают две стороны (...). Зарабатывают и у нас и хотят это делать дальше», — подчеркнул парламентарий.

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2 января замминистра по делам временно оккупированных территорий украинского правительства Георгий Тука сказал, что Киев вернет контроль над Донбассом в 2018 году. Для этого, по его словам, критически важно сохранить поддержку Европы и США.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.

Сергей Тарута — совладелец металлургической компании ИСД. В феврале 2008 года с состоянием 2,65 миллиарда долларов он занял 8-е место в списке богатейших граждан Украины. В 2016 году журнал Forbes оценил его состояние в 126 миллионов долларов.