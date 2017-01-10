Режиссер сиквелов «Звездного пути» и «Звездных войн» зарекся снимать перезапуски

Режиссер фильмов «Стартрек: Возмездие» и «Звездные войны: Пробуждение Силы» Джей Джей Абрамс заявил, что больше не будет создавать ремейки и перезапуски культовых лент. Об этом кинематографист рассказал журналу People.

«Мне невероятно повезло, что я работал над фильмами, которые любил в детстве. Но у меня нет никакого желания это повторить», — отметил Абрамс. Режиссер подчеркнул, что ему интереснее работать над оригинальными идеями, по которым впоследствии могут снять сиквелы.

Кинематографист добавил, что создавать ремейки для того, чтобы пересказать историю заново, — бессмысленно.

«Звездный путь», или «Стартрек», — научно-фантастическая медиафраншиза о путешествиях в космосе. Абрамс перезапустил серию: в 2009, 2013 и 2016 годах вышли новые полнометражные фильмы, в которых капитана Кирка сыграл актер Крис Пайн.

Седьмой эпизод «Звездных войн», снятый Абрамсом, открыл новую трилогию-сиквел. Следующий фильм выпустят в 2017 году, третий — в 2019-м.