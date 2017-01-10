В Киеве арестовали оставшийся в Межигорье алкоголь Януковича

Печерский районный суд Киева наложил арест на алкоголь бывшего президента Украины Виктора Януковича, хранящийся в его резиденции «Межигорье». Об этом сообщается в постановлении суда, опубликованном на официальном сайте.

«Наложить арест на алкогольные напитки, которые находятся на территории урочища "Межгорье", расположенного по адресу: Киевская область, Вышгородский район», — говорится в документе. Также приводится перечень арестованного алкоголя, среди которого немало раритетных экземпляров. Так, в списке значатся 100-летние вина, горилка «Рада Юбилейная 60 лет», водка «Партия регионов» и именной коньяк «Янукович».

В постановлении отмечается, что с этого момента работникам организованного в «Межигорье» музея, самому Януковичу и лицам, действующим по его поручению, запрещено распоряжаться и пользоваться попавшим под арест алкоголем.

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В июле 2016 года были арестованы хранящиеся в «Межигорье» автомобили Януковича.

В декабре 2015 года телеканал «112 Украина» сообщал, что живущий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин приобрел две бутылки подаренного Януковичу элитного алкоголя за 21 тысячу фунтов стерлингов. Как уточнял сам Чичваркин, «алкоголь украден из музея коррупции через коррумпированную охрану и продан в обход бюджета Украины».

Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестами в Киеве и других городах. Эти события получили название Евромайдан (Майдан).