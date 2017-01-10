СМИ узнали о двукратном росте спроса на обогреватели

Ретейлеры электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» на прошлой неделе зафиксировали резкий рост спроса на различную обогревательную технику. Об этом сообщает во вторник, 10 января, Rambler News Service.

В «М.Видео» агентству сообщили, что продажи обогревателей в сети выросли «более чем в два раза по отношению к неделе со стандартными зимними температурами». Представитель ретейлера уточнил, что наибольшим спросом пользовались модели традиционных радиаторов, конвекторов и тепловентиляторов.

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Представитель пресс-службы «Эльдорадо» сказал RNS, что продажи обогревателей на прошлой неделе выросли в 1,5 раза.

При этом онлайн-ретейлеры, по данным агентства, не почувствовали ажиотажного спроса на обогревательные приборы. В частности, в «Юлмарте» отметили, что рост продаж не выходит за рамки регулярного увеличения в холодный период года.

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