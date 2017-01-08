В Московской области ночная температура опустилась до минус 36 градусов

Минувшей ночью температура в Московской области опустилась до минус 36 градусов по Цельсию. Об этом в воскресенье, 8 января, агентству ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, такая температура была зарегистрирована в Клину. В Дмитрове и Волоколамске мороз достигал отметки в минус 33,2 градуса. «В Москве отметка в минус 30 градусов пока не преодолена. Сегодня минимальная температура в столице составила минус 28,5 градуса», — отметили в метеослужбе.

На данный момент самой холодной ночью в Москве считается рождественская, когда температура опускалась до минус 29,9 градуса.

7 января синоптики Гидрометцентра России объявили в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды на 8 января из-за аномальных морозов.