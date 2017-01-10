Американского пастора раскритиковали за видео с инвалидом на прицепе

Пользователи сети обрушились с критикой на американского пастора Ламонда Рашинга (Lamond Rushing) из Канзас-Сити (штат Миссури). Мужчина опубликовал в Facebook видео со страдающей лишним весом женщиной в инвалидном кресле, которую везет за собой на прицепе автомобиль. Об этом сообщает The Huffington Post.

Рашинг назвал ролик «Такое могло случиться только в Канзас-Сити». Видео набрало более миллиона просмотров, прежде чем пастор удалил его. В комментариях тысячи возмущенных пользователей написали, как безнравственно поступил мужчина. Некоторые юзеры при этом высмеяли поведение женщины.

По словам Рашинга, он не хотел никого обидеть или высмеивать, а пытался показать всю неординарность ситуации. Мужчина также извинился перед героиней ролика и признался, что позднее объехал район, чтобы проверить, все ли с ней в порядке.

Газета The Huffington Post выяснила, что на самом деле происходило на видео. Как оказалось, женщина осталась посреди дороги в инвалидной коляске с разряженным аккумулятором. На улице стало слишком холодно, а водитель пикапа согласился подбросить ее, прицепив к автомобилю.