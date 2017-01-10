Затопленный отдел посольства США в Москве возобновил работу

Консульский отдел посольства США в Москве возобновил работу после произошедшего накануне затопления в здании. Об этом во вторник, 10 января, сообщает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что подразделение функционирует в штатном режиме.

В понедельник выдача виз в консульском отделе была приостановлена. В здании повредилась внутренняя разводка системы пожаротушения. По причине затопления специалисты обрабатывали только срочные запросы.

Консульский отдел американской дипмиссии располагается в здании на Большом Девятинском переулке, уточняют dni.ru.