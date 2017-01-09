Посольство США в Москве затопило

Работа консульского отдела посольства США в Москве приостановлена из-за затопления в здании. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на сайте дипломатического представительства.

«Консульский отдел (...) не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления», — отметили в дипмиссии.

Там добавили, что отдел американских граждан будет рассматривать экстренные запросы.

Визовым заявителям предложили следить за обновлениями на сайте www.ustraveldocs.com/ru. Для срочных визовых запросов необходимо обратиться в консульский отдел по электронной почте ConsulMO@state.gov.

РИА Новости в пресс службе посольства позднее уточнили, что консульский отдел планирует возобновить работу в обычном режиме утром 10 января.

Главой американской дипломатической миссии в России является Джон Теффт.