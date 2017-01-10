Семью террориста из Иерусалима лишили вида на жительство в Израиле

Семью террориста Фади Аль-Кунбара, совершившего наезд на военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), лишили вида на жительство в Израиле. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арье Дери в интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ», его слова передает ресурс Ynetnews.

Всего, по словам Дери, проживать в стране запретят 13 членам семьи злоумышленника, в том числе его матери. Данное решение вынесено после консультации с иммиграционными властями, спецслужбами и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. По данным властей, мать убитого Минва аль-Кунбар находилась в браке с двумя мужчинами одновременно, что запрещено законами страны.

Как отмечает Ynetnews, такая мера принимается впервые. «Это решение открывает новую эру в борьбе с террором и террористами, которые используют свой статус для нападения на граждан страны. Отныне в отношении тех, кто замешан в терроре против Израиля, принимается режим нулевой терпимости», — пояснил Дери. Он отметил, что отныне семьи террористов будут платить высокую цену за действия своих членов.

Днем 8 января аль-Кунбар за рулем грузовика совершил наезд на военных, выходивших из автобуса в районе Армон а-Нацив, популярном среди туристов. Погибли четыре человека: три женщины и мужчина, всем им от 20 до 30 лет. Также сообщается о 15 пострадавших.