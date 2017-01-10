Болельщики «Спартака» выбрали лучший гол команды в 2016 году

Видео: FC Spartak Moscow / YouTube

Гол полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в домашней встрече чемпионата России по футболу с «Амкаром» 20 ноября признан болельщиками красно-белых самым красивым в 2016 году. Видео взятия ворот размещено на канале красно-белых в YouTube.

По итогам опроса на официальном сайте этот мяч набрал 32,88 процента голосов. На втором месте — гол Глушакова в ворота «Рубина» 5 декабря (32,03 процента), а на третьем — точный удар Джано в игре с «Оренбургом» 16 сентября (7,59).

Зимняя пауза в чемпионате России началась 5 декабря и завершится 3 марта. По итогам 17 туров в активе «Спартака» 40 очков, команда лидирует в турнире.