Суд оправдал коммунистов за цветы Сталину

Пятигорский суд оправдал пятерых активистов КПРФ и прекратил административные дела о несанкционированном митинге, организованном к годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Об этом во вторник, 10 января, сообщает ТАСС.

«На основании исследованных материалов суд производство по вышеуказанным делам прекратил за отсутствием события административного правонарушения», — сказала пресс-секретарь суда Елена Ярошенко.

По ее словам, не было представлено доказательств, подтверждающих участие активистов в несанкционированном митинге, создающем помеху прохожим.

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Согласно протоколам дела, инцидент произошел 21 декабря 2016 года возле мемориала славы в Комсомольском парке Пятигорска. Активистов обвинили в том, что они мешали пешеходам.

В суде сами фигуранты пояснили, что возлагали цветы к мемориалу вместе с тремя ветеранами. Церемония была приурочена к годовщине со дня рождения Сталина и 75-летию победы советских войск в битве под Москвой во время Великой Отечественной войны. Цветы приобретались на личные средства, мероприятие продлилось около 15 минут. Никаких политических, экономических и иных лозунгов активисты, по их словам, не высказывали и помех прохожим не создавали.

21 декабря руководителя движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова (Энтео) оштрафовали за бросок букетом цветов в бюст Сталина у Кремлевской стены. Он провел свою акцию в день, когда лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своими соратниками традиционно возлагают цветы к могиле советского вождя.