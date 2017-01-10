В Турции 2016 год назвали худшим для туриндустрии

Власти популярных турецких курортов назвали 2016 год худшим для местной индустрии путешествий. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным администрации Антальи, число иностранных туристов упало в 2016 году до уровня 2004-го и составило шесть миллионов человек. Это на 43 процента меньше аналогичных показателей 2015 года.

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Турпоток из России в Анталью упал в семь раз в сравнении с 2015 годом (500 тысяч отдыхающих). Число гостей из Германии — другого важного для Антальи рынка — сократилось с 3 миллионов до 1,9 миллиона человек в 2016 году.

Другой турецкий курорт — Бодрум — за прошедший год посетили 453 тысячи отдыхающих, что почти на 44 процента меньше, чем в 2015 году. Самое внушительное падение зафиксировано на российском рынке — минус 91 процент. В городе за указанный период побывали примерно четыре тысячи россиян.

В Стамбуле впервые за 16 лет было отмечено снижение турпотока. Город принял 9,2 миллиона зарубежных гостей, что на 26 процентов меньше в сравнении с 2015 годом. Сильнее всего упало число туристов из США (минус 43 процента) и России (39 процентов).

В 2017 году власти турецких курортов надеются на возвращение россиян. Так, в Анталье ожидают до 3,5 миллиона туристов из России (рост на 183 процента в сравнении с 2016 годом).

В сентябре стало известно, что число отдыхающих из России, побывавших в Турции с января по июль, снизилось почти на 90 процентов.

В ноябре 2015 года чартерные рейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Москва сняла ограничения на авиасообщение в конце августа 2016 года.

В 2016 году в Турции произошел ряд терактов в разных регионах страны. Одна из последних атак имела место в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь.