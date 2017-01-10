В Житомире будущим десантникам приказали строить автобусную остановку из снега

Курсантам учебного центра воздушно-десантных войск в Житомире дали задание соорудить из снега остановку общественного транспорта. Об этом во вторник, 10 января, написала на своей странице в Facebook волонтер Ольга Александровская.

«Курсантов в свой выходной, в мороз, после многочасовой уборки снега вывели за территорию части и приказали делать остановку со снега», — сообщила Александровская. Она отметила, что будущим десантникам также приказали добавить по бокам снежного сооружения по противотанковой башне.

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По ее словам, курсанты сделали их в виде улиток в честь фамилии отдавшего приказ капитана Улитко. Волонтер добавила, что это задание офицер объяснил своей прихотью. При этом отказ курсантов выполнять его мог повлечь за собой выговоры со снятием зарплаты.

3 января другой волонтер, Ольга Батагова, сообщила в Facebook, что отличившихся в боях украинских военнослужащих забыли в холодном ангаре, где им пришлось встречать Новый год. По ее словам, 31 декабря для торжественной церемонии с участием президента Украины Петра Порошенко с передовой доставили 15 солдат. Представленных к наградам бойцов привезли в грузовиках с открытым кузовом, а затем заставили заниматься строевой подготовкой. После награждения солдат привели в холодный ангар, где в ожидании отправки на позиции они провели новогоднюю ночь.