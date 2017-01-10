Вандалы разбили статую Месси в Буэнос-Айресе

Статую нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленную в Буэнос-Айресе, осквернили вандалы. Об этом сообщает Goal.com.

«В результате акта вандализма скульптура осталась без верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению», — говорится в заявлении властей аргентинской столицы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Бронзовую фигуру пятикратного обладателя «Золотого мяча» установили 29 июня в рамках кампании «Не уходи». Ее целью было склонить форварда «Барселоны» к возвращению в сборную Аргентины. В итоге это произошло 12 августа.

Месси провел за аргентинскую национальную команду 116 матчей, в которых забил 57 мячей. Вместе со сборной форвард стал финалистом ЧМ-2014, а также трижды завоевывал серебро Кубка Америки.