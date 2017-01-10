Украинец изменил фамилию ради незаконного въезда в Крым

Пограничники задержали на границе с Крымом украинца, сменившего фамилию ради въезда в Россию. Об этом сообщает во вторник, 10 января, РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как поясняется, гражданина Украины 1973 года рождения остановили на автомобильном пункте пропуска Перекоп. Как выяснилось, ему по инициативе миграционной службы Краснодарского края был закрыт въезд в Россию до 2019 года. Для того чтобы пересечь границу, мужчина обратился в ЗАГС города Новая Каховка (Херсонская область), где ему изменили фамилию и выдали новый паспорт.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о пересечении российской границы иностранным гражданином, въезд которому запрещен. Украинца арестовали.

Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей или до четырех лет лишения свободы.

В декабре сотрудники ФСБ задержали на севере Крыма двоих граждан Украины, находящихся в уголовном розыске и пытавшихся пересечь российскую границу.