Захарова отреагировала на слова Мэрил Стрип о Трампе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания актрисы Мэрил Стрип, выступившей с резкой критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующую запись дипломат разместила в своем Facebook.

Как отметила Захарова, слова Стрип об опасности неадекватного поведения «могущественных людей», которые стремятся унизить других, в полной мере можно применить к администрации Барака Обамы.

«А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно, относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат, — это девиз уходящей команды», — пояснила Захарова. Она отметила, что Мэрил Стрип в данном случае использует двойные стандарты, так как исповедовала «"правильные" политические взгляды», разделяемые действовавшей администрацией президента США.

Стрип 9 января раскритиковала республиканца во время получения награды за заслуги в кинематографе. Она напомнила о выступлении Трампа, когда он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески. «Человек, боровшийся за то, чтобы занять главный пост в нашей стране, высмеял репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — подчеркнула актриса.