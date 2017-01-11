Американские СМИ рассказали о планах США использовать ИГ против Асада

Американская администрация планировала использовать угрозу со стороны запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) для давления на президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает издание The Washington Times.

Ссылаясь на аудиозапись переговоров госсекретаря США Джона Керри и представителей сирийской оппозиции на полях сессии Генассамблеи ООН в конце сентября прошлого года, издание утверждает, что Вашингтон рассчитывал, что угроза со стороны исламистов сделает Асада более сговорчивым.

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«Россия вмешалась [в ситуацию в Сирии] из-за того, что ИГ усилилось , — заявил Керри. — Возникла реальная угроза Дамаску со стороны ИГ. Мы наблюдали. Мы видели, что исламисты становятся все сильнее, и думали, что они представляют угрозу Асаду, но полагали, что сможем с ними справиться. Это могло побудить Асада пойти на переговоры, но вместо этого он обратился к Путину с просьбой о помощи, и это все серьезно усложнило».

По словам Керри, он настаивал на использовании американских войск в Сирии для свержения Асада, но не преуспел.

Аудиозапись была обнародована CNN в октябре 2016 года. Госдеп США тогда подтвердил, что Керри действительно встречался с группой сирийских оппозиционеров, но дальнейшие подробности сообщить отказался. Позже запись была удалена с сайта CNN «по соображениям безопасности ряда участников встречи».

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби опроверг предположения о том, что Вашингтон пытался использовать в своих интересах рост влияния ИГ, и отметил, что Керри лишь трезво оценивал ситуацию.

На данный момент в Сирии действуют договоренности о режиме прекращения огня, гарантами выступают Россия и Турция. На 23 января в Астане намечены переговоры между представителями официального Дамаска и вооруженной оппозиции.