США заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция, ведущая борьбу с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), уничтожила одного из главарей террористической группировки в Сирии Махмуда аль-Исауи. Об этом сообщает в пятницу, 6 января, ТАСС со ссылкой на штаб контртеррористической операции.

Боевика ликвидировали в Ракке 31 декабря 2016 года. До перемещения в Сирию он курировал вопросы информации и разведки в иракской Эль-Фаллудже.

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Как отмечается в сообщении, в Ракке Аль-Исауи «следил за передачей приказов и переводами финансовых средств между контролируемыми ИГ районами и ее главарями, поддерживая также работу пропагандистских и разведывательных структур». Он также организовывал поездки по региону членов группировки, которые занимались координацией операций за границами зоны конфликта.

30 декабря сообщалось о ликвидации одного из влиятельных полевых командиров ИГ Эбу Хусена Тунуси. Отмечалось, что он убит в Сирии в результате бомбардировки турецких ВВС в районе города Аль-Баб.