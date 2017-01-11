Росавиация зафиксировала рост спроса на авиаперелеты в новогодние каникулы

Росавиация зафиксировала рост пассажирских авиаперевозок в период новогодних праздников с 26 декабря по 8 января. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Ленту.ру».

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково обслужили почти 2,9 миллиона пассажиров, что на 17 процентов больше прошлогоднего показателя за тот же период.

Услугами Внуково в период новогодних праздников воспользовались 514,4 тысячи человек — на 45 процентов больше прошлогоднего, Домодедово — 1,04 миллиона (плюс 2 процента), Шереметьево — 1,3 миллиона (рост на 21 процент). Среди лидеров роста авиационное ведомство называет аэропорт Пулково, обслуживший около 500 тысяч пассажиров (рост почти на треть), Сочи — 190 тысяч человек, Краснодар — 138 тысяч и Симферополь — свыше 90 тысяч пассажиров.

С 26 декабря по 8 января, по данным Росавиации, на международных маршрутах российские авиакомпании выполнили 9,6 тысячи рейсов (рост на 15 процентов к прошлогодним показателям), из них 8,1 тысячи регулярных рейсов и 1,5 тысячи чартеров. Зарубежные авиакомпании выполнили 4,5 тысячи регулярных международных рейсов (падение на 3 процента) и 1,3 тысячи чартерных (минус 10 процентов).

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Максимальная нагрузка по отправке пассажиров из аэропортов столичного авиаузла была отмечена 30 декабря: из Внуково, Домодедово и Шереметьево было осуществлено 964 рейса на вылет, которыми воспользовались 131,1 тысячи человек. «Метеоусловия, сложившиеся в центральном регионе страны в новогодние праздники, незначительно повлияли на работу столичных аэропортов», — отмечается в релизе.

По данным Росавиации, падение пассажиропотока в России в 2016 году составило 3,8 процента. Российские авиакомпании за год перевезли 88,55 миллиона пассажиров. При этом первая двадцатка авиакомпаний увеличила перевозки на 17,2 процента, до 83,6 миллиона человек.

В декабре 2016 года рост пассажиропотока составил более 20 процентов к прошлогоднему — 6,65 миллиона человек. По итогам 2017 года Росавиация ожидает увеличение спроса на авиаперелеты. В частности, ведомство прогнозирует, что международные направления могут выйти из негативного тренда за счет развития перевозок в Турцию, и в перспективе — открытия воздушного сообщения с Египтом.

