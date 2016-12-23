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Названы сроки начала полетов из Жуковского в дальнее зарубежье

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Авиарейсы в дальнее зарубежье из подмосковного международного аэропорта Жуковский начнут выполняться в первой половине 2017 года. Как рассказал «Известиям» первый заместитель гендиректора «Рампорта», учредителя аэропорта, Евгений Солодилин, первыми направлениями станут Тель-Авив, Стамбул и Анталья.

«В январе-феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления — Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая», — отметил он.

В Турцию намерена совершать регулярные авиарейсы авиакомпания Pegasus — семь раз в неделю в Стамбул и семь раз в неделю в Анталью. Кроме того, с аэропортом сотрудничают «Уральские авиалинии», «Ямал», «ВИМ-Авиа» «Икар».

Также, по словам Солодилина, идут переговоры о сотрудничестве с международной авиакомпанией Wizz Air и еще рядом авиаперевозчиков. Однако многое в этом вопросе будет зависеть от инфраструктуры аэропорта Жуковского, которую планируется активно развивать в 2017 году.

Согласно планам компании, по итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта Жуковский должен составить 2 миллиона человек, еще через год — превысить 3,5 миллиона пассажиров.

Ранее Солодилин говорил, не уточняя сроки, что Жуковский намерен выполнять рейсы в Париж, Барселону, Милан.

Четвертый международный аэропорт Москвы начал работу в мае. В столичном регионе в настоящее время также действуют воздушные гавани Шереметьево, Домодедово и Внуково. В сентябре он принял первый регулярный рейс, самолет авиакомпании Belavia из Минска.

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