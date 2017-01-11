«Иль де Ботэ» подтвердила вхождение в состав группы LVMH

В сети магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» подтвердили появившуюся в СМИ информацию о приобретении международным холдингом LVMH ее полного пакета акций. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель российской компании.

По словам руководителя отдела PR и рекламы «Иль де Ботэ» Светланы Крюковой, состоявшаяся в ноябре 2016 года сделка стала «логическим завершением процесса покупки, стартовавшего в 2008 году». Ее сумма не разглашается.

«Впереди новые открытия, яркие новинки и нестандартные решения в поиске еще большего комфорта, приятного и полезного шопинга для клиентов», — добавила Крюкова.

LVMH (полное наименование LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) — французская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве предметов роскоши и люксовых товаров. Владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy, Sephora и другими. Штаб-квартира холдинга находится в Париже.

«Иль де Ботэ» — российская сеть мультибрендовых магазинов косметики и парфюмерии. Существует с 2001 года. Ранее входила в состав холдинга «Единая Европа», с 2008 года 45 процентов акций принадлежали группе LVMH.