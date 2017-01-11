Имамов в Италии ознакомят с принципами конституции страны

Итальянские власти планируют провести ряд учебных курсов для имамов и других некатолических духовных лиц по ознакомлению с основами конституции страны. Об этом сообщает The Local.

Программа предназначена для религиозных деятелей, приезжающих в Италию из стран, не входящих в Европейский Союз. «Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу толерантности через преподавание прав и обязанностей, которые присущи нашим демократическим обществам», — заявила профессор Болонского университета Фредерика Ботти.

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Организация подобных занятий является частью плана Министерства внутренних дел страны по улучшению интеграции мусульман в Италии. Правительство надеется наладить диалог между религиями и культурами и избежать радикализации верующих.

Издание отмечает, что с 2015 года из страны по подозрению в пропаганде экстремизма были депортированы 134 человека, включая 12 имамов.

Первые занятия начнутся уже феврале, в городе Равенна (регион Эмилья-Романо), где располагается единственная легальная мечеть на севере страны. В дальнейшем власти планируют внедрение этой программы еще в ряде областей: Калабрии, Салерно, Бари, Пиза и Флоренции.

В Италии проживают около миллиона мусульман, однако ислам не признан в стране на официальном уровне.

