Сторонника Новороссии осудили в Харькове за пропаганду распада Украины

В Харькове распространителя материалов, в которых содержались призывы к расколу Украины, приговорили к 3,5 года лишения свободы. Об этом в среду, 11 января, сообщается на странице Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook.

Отмечается, что 39-летний мужчина размещал в интернете публикации, направленные на уничтожение украинской государственности, создание «псевдодержавного образования» Новороссия, отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалацию вооруженного конфликта.

В СБУ также добавили, что активист незаконно приобрел и хранил дома автомат АК-74 с патронами.

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Украинские спецслужбы регулярно задерживают подозреваемых в сепаратизме. 23 ноября 2016-го суд в Виннице приговорил жителя города к трем годам заключения за призывы к созданию в области народной республики. В сентябре на западе Украины был задержан агитатор Полесской народной республики.

В мае 2015 года председатель парламента Новороссии Олег Царев заявил, что этот проект временно закрыт. «Приняты минские соглашения, и деятельность структур Новороссии заморожена, поскольку она не вписывается в план мирного урегулирования, подписанный в присутствии стран "нормандской четверки"», — сказал он.

Новороссия — конфедеративный союз самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. О ее создании было объявлено 24 мая 2014 года, соответствующее соглашение руководители ДНР и ЛНР подписали в Донецке. Бывший лидер ополчения Павел Губарев отмечал, что к Луганской и Донецкой областям в составе Новороссии смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области.