Турагенты рассказали об интересе россиян к запретным полетам в Египет

Российские путешественники в 2016 году часто интересовались тем, как попасть в Египет вопреки запрету авиарейсов в страну. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «РоссТур», поступившем в «Ленту.ру» в среду, 11 января.

Специалисты фирмы провели опрос турагентов по всей стране. В итоге они выяснили, что россияне в 2016 году также часто просили агентов продлить им отдых в Индии и Таиланде на несколько дней.

Материалы по теме Климатическая миграция Куда уехать на зимовку из России

Некоторые путешественники даже обращались с просьбой позвонить к ним на работу, чтобы объяснить руководству причины задержки отдыхающего в отпуске. Незначительное число туристов спрашивало у агентов, как получить разрешение на временное проживание в стране, куда они приехали.

Обычной практикой для турфирм стало консультирование клиентов по поводу традиций и запретов в государствах отдыха: можно ли пить спиртное, курить в общественных местах, носить открытые купальники и так далее. Бывали случаи, когда агенту приходилось быть посредником между туристом, местной полицией и посольством.

Кроме того, клиенты традиционно просят помочь турфирму в случае проблем с авиаперелетами: утерей багажа, задержкой рейса, опозданием на самолет. Из-за роста спроса на отдых в России туристы стали чаще обращаться к компаниям с вопросами о железнодорожных поездках.

Новой темой для консультирования стали путешествия с домашними животными. Россияне начали чаще искать с помощью турфирм отели, в которых можно остановиться с кошками, собаками, птицами, грызунами и свиньями декоративных пород.

В целом, по словам представителей агентств, клиенты с каждым год становятся самостоятельнее: лучше знают свои права и готовы сами решать проблемы на отдыхе.

