В Пекине задержали банду грабивших иностранцев подростков

В китайской столице полиция задержала банду подростков, грабивших иностранцев в популярном туристическом квартале. Об этом сообщает The South China Morning Post.

По данным правоохранительных органов, в общей сложности задержаны 15 человек в возрасте от 13 до 17 лет. Днем подростки исправно посещали школу, а ночами выходили на промысел. Банда была хорошо организована, с посменным ночным дежурством. Она орудовала в квартале Саньлитунь в деловом центре Пекина, где находятся многочисленные бары и ночные клубы и который часто посещают туристы.

Как правило, малолетние бандиты поджидали одиноких туристов в темных переулках, окружали их и под угрозой ножа и электрошокера вынуждали расстаться с наличностью, а также заставляли снять деньги с карты в ближайшем банкомате. Максимальный размер их добычи составлял около тысячи юаней (чуть меньше 150 долларов). Все награбленное они проедали и пропивали в соседних барах и клубах. Как сообщается, одну из жертв, у которой не оказалось при себе денег, они пырнули ножом. Мужчина, по счастью, выжил.

Как рассказал полицейским один из злоумышленников, он вступил в банду из-за того, что не решался просить у родителей деньги на карманные расходы.

В Саньлитуне расположены более 40 процентов всех пекинских баров. Район регулярно попадает в криминальные хроники. Так, в августе 2015 года на глазах у туристов мужчина с мечом зарубил китаянку и тяжело ранил ее мужа-француза.