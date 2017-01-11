Гражданка Узбекистана встретилась с якобы отобранной дочерью

Гражданка Узбекистана Нилуфар Мамасаидова сейчас находится со своим ребенком, якобы отобранным ранее сотрудниками московской полиции. Об этом в среду, 11 января, РИА Новости заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее, 5 января, агентство сообщало о том, что в конце декабря Мамасаидова обнаружила пропажу документов, удостоверяющих личность, и сразу же обратилась с соответствующим заявлением в ОВД МВД по району Кунцево. Вскоре к ней приехали сотрудники полиции и, якобы основываясь на том, что у женщины нет документов, отобрали у нее рожденную на территории России годовалую дочь.

К делу оперативно подключился консульский отдел посольства Узбекистана, выдав Мамасаидовой подтверждающую паспортные данные справку. В МВД опровергли информацию об изъятии дочери, пояснив, что девочка госпитализирована в инфекционную больницу с высокой температурой.

«Сейчас есть информация о том, что документы [о депортации Нилуфар Мамасаидовой] возвращены Следственным комитетом. Безусловно, мы отследим ситуацию. Что сейчас происходит: ребенок сейчас с мамой», — заявила в среду омбудсмен по правам ребенка. Кузнецова подчеркнула, что ситуация показала отсутствие четко выработанных механизмов решения подобных проблем с детьми мигрантов. «Мы на связи с самого начала с адвокатом мамы ребенка, к сожалению, сейчас он на связь не выходит, но мы на контроле эту ситуацию держим через ведомство», — сказала уполномоченный, добавив, что аппарат взаимодействует со Следственным комитетом России.

Ранее, 9 января, РИА Новости сообщило о том, что Кунцевский суд Москвы вернул в полицию материалы дела о депортации гражданки Узбекистана на доследование в связи с недостаточным объемом доказательств.