В Китае появился хулок Скайуокера

Новый вид хулоков — приматов из подсемейства гиббоновых — назван в честь персонажа киносаги «Звездные войны» Люка Скайуокера. Об этом сообщает Sky News.

Эти животные обитают в тропических лесах на юго-западе Китая. Их принадлежность к отдельному виду была установлена после ряда генетических экспертиз. До этого считалось, что данные гиббоны представляют один из двух уже известных видов хулоков — западный или восточный.

Свое название новый вид получил по инициативе ученых, работавших над исследованием этих приматов. Они являются большими поклонниками «Звездных войн». Кроме того, иероглифы в китайском наименовании животного дословно означают «движение небес».

На новость отреагировал актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в оригинальной трилогии и седьмом эпизоде киносаги. «Так горжусь этим! Сначала игрушка-дозатор, затем почтовая марка... Теперь это!» — написал он в Twitter.

Премьера следующего, восьмого эпизода «Звездных войн» намечена на декабрь 2017 года. Действие развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущей ленте. Помимо Хэмилла, в съемках фильма приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016-го.