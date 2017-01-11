Испанских родителей-мошенников заподозрили в сексуальной эксплуатации дочери

Испанская семейная пара обвиненная в растрате собранных на лечение дочери средств, подозревается в сексуальной эксплуатации собственного ребенка. Об этом сообщает The Local.

Глава семейства Фернандо Бланко и его жена Марга Грау были арестованы в декабре прошлого года по подозрению в мошенничестве. Они потратили на собственные нужды большую часть из собранных 900 тысяч евро пожертвований на лечение дочери, которая, как они утверждали, страдает от редкой генетической болезни и нуждается в лечении за рубежом.

Всего супруги израсходовали 600 тысяч евро, купив, в том числе, 32 штуки дорогих наручных часов.

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Теперь отец девочки подозревается в сексуальной эксплуатации дочери — на его компьютере следователи обнаружили откровенные фотографии ребенка.

В настоящее время Фернандо Бланко находится под стражей. Его жена была выпущена на свободу под залог, но она уже лишена родительских прав. Суд над супругами состоится 13 января 2017 года.

20 марта прошлого года аналогичное обвинение было предъявлено американской паре. Агенты ФБР задержали в штате Нью-Йорк Джейсона Коппа и Эмили Оберст по обвинению в создании порнографических материалов с участием 16-месячного ребенка. Они были взяты под стражу после обыска в их домах, в ходе которых были обнаружены улики. Им предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации ребенка путем создания порнографических снимков, за что предусмотрено от 15 до 30 лет тюрьмы.