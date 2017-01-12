Украинский олимпиец похвастался футболкой с цитатой Яценюка про пулю в лоб

Украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 Жан Беленюк продемонстрировал футболку с цитатой бывшего премьер-министра Арсения Яценюка про «пулю в лоб». Фото Беленюк выложил на личной странице в Instagram.

Этим изображением борец напомнил Яценюку его заявление, сделанное на Майдане в январе 2014 года. Тогда, говоря о готовности активизировать противостояние с властью, он объявил: «Пойдем вперед. Если пуля в лоб — значит, пуля в лоб, зато честно, смело и справедливо».

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в финальной схватке в весовой категории до 85 килограммов Беленюк уступил россиянину Давиту Чакветадзе со счетом 2:9. После Игр сообщалось, что Беленюк после поражения от Чакветадзе задумался о смене гражданства на российское. Позднее сам спортсмен опроверг эту информацию.