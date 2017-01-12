Из-за неубранного снега в Свердловской области отменили рейсовые автобусы

В городе Ревда Свердловской области из-за неубранных от снега дорог закрыли большинство автобусных маршрутов. Об этом в четверг, 12 января, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

«Приостановлено движение почти всех рейсовых автобусов. Причиной стали выявленные многочисленные нарушения содержания улично-дорожной сети: глубокие колеи, снежные накаты, снежные валы у пешеходных переходов», — говорится в сообщении управления.

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Исключение было сделано только для междугородних автобусов и маршрута №7, который ходит на Среднеуральский медеплавильный завод.

Отмечается, что подобные меры могут быть приняты и в других городах области, поскольку в последнее время из-за плохого состояния дорог выросло количество ДТП.

В марте 2016 года специалисты Федерального дорожного агентства (Росавтодор) заявили, что улучшение качества федеральных магистралей ведет к росту числа ДТП. В ведомстве уточнили, что за прошедший год число аварий на федеральных трассах сократилось на 11 процентов, а число погибших снизилось на 15 процентов.

