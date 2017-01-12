В Дамаске в результате теракта погибли шесть человек

В результате теракта в Дамаске, по предварительным данным, погибли шесть человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции города.

«По предварительным данным, в Кафрсусе погибли шесть человек, среди госпитализированных есть тяжелораненые», — рассказал сотрудник полиции.

По основной версии, взрыв совершил смертник. «Сотрудники безопасности обратили внимание на человека на входе в спорткомплекс. Скорее всего, он пытался пройти к безопасному перекрестку с другой стороны от комплекса. Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он побежал. Поняв, что бежать смысла нет, он взорвал заминированный пояс на себе у входа, где были люди», — рассказал корреспонденту агентства Sputnik полицейский, находящийся на месте.

5 января в результате теракта в сирийском прибрежном городе Джебла погибли девять человек. В торговом квартале в центре города, неподалеку от овощного рынка, взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. Загорелись припаркованные неподалеку машины, серьезно повреждены дома и магазины.