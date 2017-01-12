В Киеве предложили оправдать боевиков УПА и полицаев

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Киев готовит реабилитацию членов Организации украинских националистов (ОУН), боевиков Украинской повстанческой армии (УПА) и полицаев, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население. Об этом в четверг, 12 января, сообщил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, сотрудники Украинского центра национальной памяти провели по этому поводу встречу с генеральным прокурором Юрием Луценко. В феврале законопроект о реабилитации боевиков и сотрудников вспомогательной полиции будет внесен в Верховную Раду.

«Открывается путь для автоматической реабилитации не только организаторов и участников еврейских погромов времен Петлюры и УНР (...). Становится возможной автоматическая реабилитация членов ОУН и бойцов УПА, полицаев — участников массового убийства евреев, поляков и ромов», — написал Долинский.

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В 2015-м украинский парламент принял закон о чествовании бойцов ОУН и УПА. Согласно нормативному акту, все лица, которые вели борьбу с коммунистическим режимом с 1917 по 1991 год, признаются борцами за свободу и независимость Украины.

Боевики УПА во время Второй мировой войны совершали массовые убийства мирных жителей Волыни, Полесья и Восточной Галиции, сотрудничали с нацистами против советских войск. ОУН, лидером которой являлся Степан Бандера, существовала во время Второй мировой войны. Боевики ОУН осуществляли акции устрашения и массовые убийства мирного населения неукраинского происхождения. В России обе эти организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории страны.

Полицаи — сотрудники вспомогательной полиции, создававшейся на оккупированных нацистской Германией территориях. В основном подразделения формировались из добровольцев-военнопленных и местного населения. Свое прозвище полицаи получили, так как некоторые из них носили повязки с надписью на немецком языке Polizei («Полиция»). Участвовали в массовых убийствах мирного населения.