Уиллу Смиту и Тому Хэнксу предложили сняться в фильме про ушастого слона Дамбо

Американские актеры Уилл Смит и Том Хэнкс могут принять участие в создании игрового фильма по мотивам классического мультфильма студии Disney «Дамбо». Об этом сообщает Variety.

По информации издания, со Смитом ведутся переговоры по поводу роли отца детей, подружившихся со слоненком. Хэнксу предложили сыграть злодея.

Режиссером ленты выступит Тим Бертон, известный по картинам «Битлджус», «Бэтмен», «Эдвард Руки-ножницы» и «Алиса в Стране чудес». Сценарий напишет Эрен Крюгер, работавший над второй, третьей и четвертой частями «Трансформеров». Фильм будет строиться на актерской игре с элементами компьютерной графики.

Сюжет мультипликационного «Дамбо» рассказывал о похождениях циркового слоненка-изгоя, благодаря дружбе с мышью преодолевающего неуверенность в себе. Он вышел на экраны в 1941 году и удостоился «Оскара» за лучшую музыку к фильму. В 1947 году картина также получила специальный приз Каннского фестиваля за лучшую анимацию.