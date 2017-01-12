Французская компания начала поставку газа на Украину

Французская энергетическая и газовая компания Engie начала поставки в топлива на Украину. Как сообщает РИА Новости в четверг, 12 января, с начала месяца в украинскую газотранспортную систему было закачано 3,9 миллиона кубометров газа.

Отмечается, что ежесуточный объем поступлений составляет около 0,4 миллиона кубометров. Топливо импортируется с территории Польши через газоизмерительную станцию Германович.

Engie и «Укртрансгаз» заключили соглашение о поставках газа в октябре 2016 года. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уточнил, что французская компания стала первой европейской компанией, решившей использовать украинские подземные газовые хранилища (ПХГ).

Киев с конца ноября 2015 года не закупает российский газ, а импортирует транзитный из ЕС, уверяя, что его цена ниже.

Engie была основана в 2008 году. Компания осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в области альтернативных источников энергии.

