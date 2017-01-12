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В Хургаде открылось российское генконсульство

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Хургада
Хургада

В египетском курортном городе Хургада официально начало свою работу генконсульство России. Об этом РИА Новости сообщил руководитель диппредставительства, генеральный консул Джамшед Болтаев.

Дипломат отметил, что, несмотря на временную приостановку туристического потока из России, в генконсульство поступило уже немало обращений от россиян. «Колония российских граждан, проживающих в Хургаде, насчитывает порядка 20 тысяч человек. Это и российские гражданки, вышедшие замуж за египтян, и люди, проживающие здесь в сезон. Есть также и те, кто проживает на курорте по медицинским показаниям», — пояснил Болтаев.

Пока представительство работает в тестовом режиме, так как еще не до конца настроено компьютерное оборудование. Полноценная работа нового генконсульства, включающая в себя выдачу виз и паспортов, по словам генконсула, начнется в конце февраля.

Здание генконсульства расположено на главной улице известного курорта аль-Мамша. Его штат составляют три дипломата и административный персонал.

Распоряжение об открытии генерального консульства России в Хургаде было принято правительством в ноябре 2015 года.

В настоящее время турпоток из России на курорты Египта отсутствует. Осенью 2015 года лайнер, на борту которого находились 224 человека, преимущественно россияне, был взорван над Синайским полуостровом. После этого Москва приостановила прямые перелеты между двумя странами, а также потребовала усилить меры безопасности в египетских аэропортах.

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