Бывший президент Финляндии привезла Медведеву фото «родственницы» кота Дорофея

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен показала премьер-министру России Дмитрию Медведеву фотографию кошки Мэгги, которую он подарил ей четыре года назад. Об этом в четверг, 12 января, сообщает ТАСС.

«Хотелось бы поделиться одним секретом — я обещала привезти премьер-министру фотографию кошки. Кошку зовут Мэгги. И я привезла это фото и сказала премьер-министру, что дела у кошки обстоят очень хорошо», — с улыбкой сказала Халонен, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, где также присутствовал Медведев.

Она рассказала, что глава российского правительства подарил ей котенка породы невская маскарадная, узнав, что одна из двух кошек Халонен умерла.

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«Очень красивая, с голубыми глазами. Она выросла, и теперь это уже полноценная кошка. Она, когда захочет, умеет вести себя очень хорошо», — перечислила достоинства питомицы Халонен.

Котенок по имени Мэгги, рожденный в августе 2012 года, был доставлен из Москвы в Хельсинки на поезде в январе 2013 года. Халонен забрала его в российском посольстве. Бывший президент Финляндии ждала подарок с ноября, когда на неформальной встрече в одном из кафе Хельсинки Медведев показал ей фото животного.

Невская маскарадная отличается от сибирской только окрасом — сиамским. Обычно животное достигает 8-10 килограммов веса, однако кошки значительно меньше и изящнее котов. У самого Медведева также живет кот этой породы по кличке Дорофей.