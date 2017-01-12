Топилин рассказал о дискуссиях с Кудриным о повышении пенсионного возраста

Минтруд принимает участие в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР), которая разрабатывается под руководством бывшего министра финансов Алексея Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом в четверг, 12 января, в ходе Гайдаровского форума заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает РИА Новости.

«Участвует. Эти дискуссии идут», — ответил министр на соответствующий вопрос.

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В конце 2016 года председатель совета ЦСР Кудрин заявил, что постепенное повышение пенсионного возраста в России до 63 лет может занять от восьми лет.

Эксперт отметил, что сейчас рассматриваются различные сценарии пенсионной реформы. «Мы не остановились, мы очень серьезно работаем с социологами. Пока мы ориентируемся на 63 года, может быть, один-два года больше, один-два года меньше для мужчин и женщин. Мы сейчас смотрим, насколько люди готовы адаптироваться нормально на протяжении многих лет к этим возрастам», — сказал он.

12 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что в проект федерального бюджета на 2017-2019 годы не включено повышение пенсионного возраста, а также увеличение налоговой нагрузки.