Кудрин отвел правительству восемь лет на повышение пенсионного возраста

Постепенное повышение пенсионного возраста в России до 63 лет может занять от восьми лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Это, безусловно, не делается в одночасье, это растягивается, допустим, на 8-15 лет в зависимости от темпа перехода. Так делают все страны, поэтому никто не должен беспокоиться, что всем сразу надо будет переходить на какой-то другой возраст. По полгода или году в год будет меняться этот возраст», — приводит агентство его слова.

Кудрин отметил, что сейчас рассматриваются различные сценарии пенсионной реформы. «Мы не остановились, мы очень серьезно работаем с социологами. Пока мы ориентируемся на 63 года, может быть, один — два года больше, один — два года меньше для мужчин и женщин. Мы сейчас смотрим, насколько люди готовы адаптироваться нормально на протяжении многих лет к этим возрастам», — сказал он.

12 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что в проект федерального бюджета на 2017-2019 годы не включено повышение пенсионного возраста, а также увеличение налоговой нагрузки.

В июне бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев назвал повышение пенсионного возраста мужчин и женщин до 63 лет естественным решением. Он призвал начать этот процесс в 2018 году.

В 2015-м средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.