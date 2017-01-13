Олимпийский чемпион из Норвегии подхватил неизвестную болезнь

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что его старший брат — олимпийский чемпион-2010 Тарьей Бе — страдает от неизвестной болезни дыхательных путей. Слова спортсмена в пятницу, 13 января, приводит NRK.

«Врачи не могут поставить диагноз или подобрать лечение. Он находится не в лучшем состоянии и не тренируется. Как только он приступает к занятиям, случается рецидив болезни. Это очень грустно», — посетовал Бе-младший.

В нынешнем сезоне Бе-старший пропустил несколько этапов Кубка мира из-за проблем со здоровьем. Сообщается, что он должен принять участие в спринтерской гонке в немецком Рупольдинге, которая состоится 13 января и начнется в 16:45 по московскому времени.

Тарьей Бе — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в эстафете. Кроме того, в его активе восемь побед на чемпионатах мира и золото континентального первенства — 2009.