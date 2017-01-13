В Британии отменили показ скетча с Майклом Джексоном из-за протеста его дочери

Британский телеканал Sky Arts снял с эфира первый эпизод комедийного сериала Urban Myths («Городские мифы»), посвященный музыканту Майклу Джексону. Об этом сообщает BBC News в пятницу, 13 января.

Компания приняла такое решение из-за высказывания дочери певца Пэрис Джексон, которая заявила, что была «невероятно оскорблена» образом ее отца в сериале.

«Мы намеревались взглянуть с улыбкой на события, которые, возможно, происходили в реальности. Мы не хотели никого обидеть», — отмечается в сообщении телеканала.

11 января Пэрис написала в Twitter, что трейлер сериала «вызвал у нее приступ тошноты».

Ранее в тот же день Sky Arts опубликовал трейлер Urban Myths, в котором появляются Майкл Джексон (Джозеф Файнс), Марлон Брандо (Брайан Кокс) и Элизабет Тейлор (Стокард Ченнинг).

Каждый эпизод сериала посвящен исторической личности или знаменитости. Помимо Джексона, в комедии появляются юный Адольф Гитлер (Иван Реон), Боб Дилан (Эдди Марсан), Тимоти Лири (Эйдан Гиллен) и Кэри Грант (Бен Чаплин). Каждый эпизод длится около 30 минут.