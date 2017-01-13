Российская фигуристка решила выступать за Венгрию

Российская фигуристка Анна Яновская будет выступать за Венгрию. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Яновская будет выступать за Венгрию, наша федерация одобрила ее переход. Этот вопрос решился относительно недавно», — сказал Горшков.

По информации, опубликованной на странице Ассоциации конькобежного спорта Венгрии в Facebook, новым партнером россиянки будет Адам Лукач.

20-летняя Яновская в паре с Сергеем Мозговым выиграла юношеские Олимпийские игры 2012 года, чемпионат мира, а также дважды финал юниорского Гран-при. В мае 2016 года стало известно о распаде дуэта. Новой партнершей Мозгового стала Бетина Попова.